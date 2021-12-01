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屏東火車站、百貨公司 連續5天提供民眾打莫德納

中央社 / 屏東縣1日電

COVID-19變種病毒Omicron來勢洶洶，屏東縣政府今天開始連續5天，在屏東火車站、屏東太平洋百貨、環球購物中心提供莫德納疫苗隨到隨打。

這是縣府首度開放公共場所隨到隨打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，縣長潘孟安在臉書（Facebook）宣傳，來屏東「賞燈、逛百貨、打莫德納疫苗！」

屏東火車站的施打地點在1樓手扶梯後面，每天下午4時到晚上7時提供隨到隨打，不須預約，今天民眾施打情況踴躍，一開打近50張座椅幾乎坐滿。

太平洋百貨公司及屏東環球購物中心下午5時到晚上8時開打，與屏東火車站一樣都是施打莫德納疫苗，施打資格也是18歲以上施打第1劑的人，或是18歲以上施打第2劑，已打莫德納第1劑滿4週或已打AZ第1劑滿8週，打第2劑的人要帶小黃卡，未滿20歲須經家長同意。

潘孟安指出，4日下午1時至5時在家樂福新屏店提供施打，6日下午3時至晚上8時，在家樂福仁愛店提供施打，後續潮州火車站也會設速打站。

潘孟安表示，除了各衛生所與醫療院所，後續還會有更多公共場域速打站，請民眾符合資格就來打，面對Omicron變種病毒來勢洶洶，全面提高疫苗覆蓋率，保護自己也保護別人。

新冠疫苗

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