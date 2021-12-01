男大生打2劑BNT疫苗無不適 18天後突昏迷死亡

指揮中心發言人莊人祥今天表示，嘉義一名18歲男大生9月29日、11月12日接種2劑BNT疫苗，無不適症狀，11月29日突然昏倒送醫搶救不治，將司法相驗釐清死因。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後不良事件通報，昨天共新增74件非嚴重不良事件、58件其他疑似嚴重不良事件、4例死亡。

4例死亡個案中，有1例接種莫德納疫苗，該個案為72歲女性，接種疫苗後148天發生；1例接種高端疫苗，個案為38歲女性，於接種後37天後發生；另有2例接種BNT疫苗，2名個案均為男性，分別為18歲及87歲，於接種後18天至21天發生。

指揮中心發言人莊人祥今天接受記者電話聯訪時表示，這名接種BNT疫苗死亡的個案為嘉義一名18歲男大生，個案於9月29日接種第1劑、11月12日接種第2劑疫苗，接種後無特殊症狀。

莊人祥說，個案於接種後18天、11月29日即因不明原因昏倒，緊急送醫搶救仍宣告不治，嘉義地檢署將進行司法相驗釐清死因。

莊人祥指出，另一名接種高端疫苗後死亡的38歲女性，原本就有其他慢性疾病，個案於10月20日接種第1劑疫苗後，10月26日就醫檢查發現呼吸不正常、生命徵象不穩定，急救後仍不治。

台灣最快明年元旦後，將開放接種第3劑COVID-19疫苗，已知接種AZ疫苗者可混打mRNA疫苗，但接種高端疫苗者該混打哪種疫苗、安全性及抗體效果如何，備受矚目。

根據聯合報報導，馬偕醫院及長庚醫院日前展開高端疫苗混打試驗，最快12月中公布結果。指揮官陳時中說，結果出爐後，會邀集衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員開會討論。

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