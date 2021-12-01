高端給青少年打第二劑？ 陳時中：試驗還在做

指揮中心宣布民眾可混打AZ+mRNA，但唯獨高端混打爭議不斷。本報今天獨家披露國內包含林口長庚醫院、新竹馬偕醫院，都正進行12歲至17歲青少年施打「高端－高端」實驗，皆已施打完畢，後續將抽血測驗抗體。不過對於外界關心指揮中心是否會將高端納入青少年第二劑選擇，指揮官陳時中則表示，還需等試驗結果和ACIP委員討論決定。

目前國內疫苗第一劑覆蓋率為77.93％、第二劑覆蓋率56.8％。發言人莊人祥表示，國內四種疫苗目前有547萬在庫，還有390萬需要驗收，總共有937萬疫苗在手。陳時中則呼籲，現在國內疫苗非常充足，民眾可在預約平台或衛生所及醫療院所預約，請民眾進快接種，可避免重症、死亡等。

至於我國11月6日到貨的我自購59.4萬劑AZ疫苗M，效期僅到11月30日，不過陳時中表示，這些疫苗都已全數接種完畢，沒有報廢問題。

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