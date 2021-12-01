AZ疫苗59.4萬劑11月底到期 陳時中：已全數用罄

指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天共接種26萬7990劑COVID-19疫苗，值得注意的是，11月底到期的59.4萬劑AZ疫苗昨天已全數用罄，沒有丟棄或報廢問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天共接種26萬7990劑，累計接種3154萬6833劑，第1劑疫苗涵蓋率77.93%、第2劑56.8%，劑次人口比134.74%。

陳時中並指出，11月6日台灣接獲的第13批AZ疫苗共59.4萬劑，因效期僅到11月底，外界擔心可能有逾期、丟棄的問題。

不過，陳時中說，該批疫苗經食藥署檢驗封緘放行後，11月15日陸續配送至全台供民眾接種，已於昨天全數用罄，不會有丟棄或報廢的問題，特別感謝地方政府及醫療院所通力合作，積極調度疫苗，提升國內疫苗涵蓋率。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前，全台4款COVID-19疫苗共有547萬劑庫存可提供接種，另有約390萬劑尚未驗收，累計還有937萬劑疫苗可使用。

陳時中也呼籲，國內疫苗量相當足夠，還沒完整接種疫苗的民眾可儘速到衛生所或醫療院所預約施打，除了可避免染疫、降低傳播，也能避免重症及死亡風險。

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