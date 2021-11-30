第三劑打半劑型？ 莊人祥：等對方發貨才知道

指揮中心昨天宣布最快明年1月1日後接種第三劑新冠肺炎疫苗，但對於第三劑是否為半劑量或是次世代疫苗，發言人莊人祥表示，目前僅有莫德納第三劑有半劑量，其餘疫苗則無；而莫德納未來有基礎型也有多價次世代疫苗，待對方發貨給我方後，才知道第三劑接種何種疫苗。

國際間已陸續接種第三劑新冠肺炎疫苗，而許多國家採用半劑量疫苗。指揮官陳時中今天上午出席活動時表示，不論半劑量或次世代疫苗，都是台灣簽約選擇的範圍。

至於國際市場上的四種疫苗，莫德納、AZ、BNT和嬌生，目前僅有莫德納有半劑量劑型，其餘疫苗則沒有。但莊人祥說，莫德納未來有基礎型也有多價次世代疫苗，待對方發貨給我方後，才知道第三劑接種何種疫苗。其他國家如果是接種基礎劑型，則是接種半劑量。。

莊人祥也表示，莫德納針對目前的疫苗正進行三種測試，，一種是全劑量，一種是多價型，另一種則是針對新變異株發展的次世代疫苗，但相關效力還需要一些時間才能知道。

另外，針對接種高端疫苗者未來接種第三劑將以何種疫苗為主，ACIP召集人李秉穎則表示，高端混打的試驗，有些受試者還在進行試驗，但第三劑開打前應會有數據。是否表示高端的第三劑得等臨床數據出來後才能打，否則就只能打同品牌，指揮中心尚未說明。

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