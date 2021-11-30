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111年度2000萬劑莫德納 莊人祥：年初陸續交貨

中央社 / 台北30日電

台灣擬明年元旦後開打COVID-19疫苗第3劑，可否爭取足夠疫苗、到貨穩定度再度成為考驗，指揮中心發言人莊人祥今天說，明年度2000萬劑莫德納疫苗明年初就會陸續交貨。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）28日開會討論已達共識，建議已完成2劑基礎劑者，在第2劑疫苗接種的6個月後接種追加的第3劑。明年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購備受關注，指揮中心日前公布，明年已採購2000萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

外界關注明年度COVID-19疫苗到貨是否可以比今年更穩定，避免今年一度疫苗出現缺口狀況重演，莊人祥今天下午在記者會中表示，明年簽訂2000萬劑莫德納疫苗，包括基礎劑及次世代疫苗，預計明年初就會陸續開始交貨，每種疫苗都有特定交貨量。

莊人祥表示，初步掌握，莫德納藥廠有3種COVID-19疫苗劑量測試，包含全劑量、多價型及針對新變種病毒Omicron發展次世代疫苗，莫德納疫苗是否對於Omicron無效，仍待驗證，他強調若成功研發對於Omicron有效的次世代疫苗，將要求廠商優先提供台灣此款疫苗。

至於未來台灣莫德納第3劑接種劑量是否減半，莊人祥說，莫德納疫苗現有基礎劑，也有多價型的次世代疫苗，海外施打基礎劑多為半劑量。未來台灣莫德納第3劑接種半量或維持全劑型施打，還有待與專家討論，但傾向基礎劑打半劑量。

新冠疫苗 莫德納疫苗 莊人祥

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