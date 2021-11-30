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國內莫德納第3劑擬打半劑 mRNA疫苗不互混打

中央社 / 台北30日電
國內最快明年元旦後開始施打第3劑，指揮中心指揮官陳時中今天表示，傾向比照國際莫德納第3劑僅需打半劑，第3劑可混打各廠牌疫苗，但mRNA疫苗不互混打。示意圖／Ingimage
國內最快明年元旦後開始施打第3劑，指揮中心指揮官陳時中今天表示，傾向比照國際莫德納第3劑僅需打半劑，第3劑可混打各廠牌疫苗，但mRNA疫苗不互混打。示意圖／Ingimage

國內最快明年元旦後開始施打第3劑，指揮中心指揮官陳時中今天表示，傾向比照國際莫德納第3劑僅需打半劑，第3劑可混打各廠牌疫苗，但mRNA疫苗不互混打，應施打1、2劑同一疫苗。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）28日開會討論已達共識，點名6類高風險感染者及重症高風險對象，於2劑接種6個月後，應施打第3劑，追加接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，18歲以上皆公費對象。

中央流行疫情指揮中心昨天公布追加第3劑COVID-19疫苗規劃，最快將於明年1月1日後開打，且不限制疫苗廠牌。

陳時中今天上午出席全國失智症行動成果發表會，會後接受媒體聯訪被問及是否考慮比照國際莫德納疫苗第3劑僅施打半劑即可。他表示，國際建議莫德納減半劑量施打，仿單內容也將修改。

陳時中表示，第3劑不限制疫苗廠牌，國際數據顯示，阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打mRNA疫苗，不良反應比例較多，但大多都是輕微症狀，如果混打保護效果佳確實建議混打，但不會強迫所有施打AZ民眾第3劑只能混打mRNA疫苗。

值得注意的是，雖然指揮中心不限制第3劑疫苗廠牌，但陳時中提醒，不贊成mRNA疫苗互混打。他舉例說明，若第1、2劑打莫德納者，不建議第3劑打BNT疫苗，反之亦然，同時不建議打過莫德納或BNT等mRNA疫苗者，第3劑混打AZ疫苗。

現場也有媒體提問，據悉原規劃明年1月底施打第3劑，如今提前至1月1日後施打，是否與新變種病毒Omicron來勢洶洶有關。陳時中坦言，粗估12月底符合第3劑條件人數達4.2萬人，考量COVID-19疫苗接種後免疫保護力可能隨時間下降，積極因應Omicron，爭取快點開始3劑施打。

陳時中強調，雖然特別點出6類民眾應接種第3劑加強劑，但指揮中心鼓勵18歲以上民眾都要打，所以第3劑疫苗數量都會提前準備起來，如莫德納次世代疫苗都有在簽約，這次有把握能在國際第3劑COVID-19疫苗市場中爭取成功。

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