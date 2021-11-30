第三劑疫苗不限廠牌可混打 高端喊+1、網不解：三期做了嗎？
Covid-19新型變異株Omicron讓全球疫情再起變數，指揮中心昨天在記者會上也宣布最快明年元旦起就會開打第三劑新冠肺炎疫苗，而且不限廠牌，可以混打，其中包括有六類人，第二劑接種6個月後，宜追加接種第三劑。
結果在記者會結束後的幾個小時，高端疫苗馬上出來表示，針對Omicron變異株，已經建立了疫苗抗原，並進入生產測試，並能在最短時間內啟動量產準備，另外，包含兩劑AZ與第三針混打高端的試驗結果也已在進行數據分析。
對此，ptt網友們一陣熱議，有人問說，「說好的二期最終報告交出來了嗎？」、「三期做了嗎？還沒做完就可以讓民眾打第三劑？」、「看來高端股票又要漲了」、「三期報告都沒有還和人家談變異株，跟風嗎？」
「保護力數據呢？不要再跟我講中和抗體了」、「原始病毒株的研究完成了嗎？」、「講半天，是不是想全台混打高端？」、「看來政府又要大買高端疫苗了」，更有人認為高端應該趕快先拿到國際認證，不然以後打高端的民眾要出國怎麼辦？
此外，也有人留言表示，自己都打了兩劑AZ了，並不會特別第三劑選擇高端施打，應該還是會以AZ為主。甚至有其他網友擔心直言，會不會第三劑打了高端後，最後還是要再補打國際疫苗，似乎躲不掉白挨針的命運。
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