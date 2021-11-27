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默沙東、輝瑞口服藥資料送審 食藥署拚12月中過EUA

Omicron變異株高傳染力 指揮中心：春節專案若調整需看2條件

BNT擬研發抗Omicron變異株疫苗 陳時中：若有效會爭取

中央社 / 台北27日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／本報系資料照
指揮中心指揮官陳時中。圖／本報系資料照

COVID-19新變異株Omicron疫情升溫，輝瑞BNT指可在100天內研發針對此變異株的疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，研發出疫苗原型和可使用是兩回事，若真有效一定爭取進口。

南非11月初首度驗出全新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，由於這株最新變種因含大量突變且傳染力恐比Delta變異株更高，世界衛生組織（WHO）將其列為「高關注變異株」並命名為Omicron。

面對Omicron變異株來襲，香港、比利時、以色列陸續出現病例，各國相繼祭出邊境管制嚴加戒備；德國生技公司BioNTech和共同研製疫苗的美國輝瑞大藥廠（Pfizer）表示，若有必要，預計可在約100天內推出專門針對Omicron研發的新疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午出席衛福部社家署「第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，變異株對於疫苗保護效果的影響如何，是各界都相當關注的問題，也令專家擔憂，但確切資料有待科學實證資料出爐後才能確定。

有媒體詢問，未來BNT若真能在100天內研發出針對Omicron的疫苗，台灣是否會使用。

陳時中說，100天內確實可能在實驗室中研發出針對Omicron的疫苗原型，但研發出疫苗原型和可以使用是兩回事，量產、緊急使用授權（EUA）都需要時間，若 BNT真能推出有效、可使用的疫苗，台灣一定提出爭取。

另外，默沙東藥廠今天表示，臨床試驗最終分析顯示，其研發的口服藥對降低高風險患者住院與死亡防護效果僅30%，遠低於早期期中數據的50%；外媒報導指出，由於效果降低，可能影響各國購買意願。

至於台灣是否改變採購計畫，陳時中說，採購合約早已簽定，相關規劃不會改變。

新冠疫苗 BNT 陳時中 Omicron變異株

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