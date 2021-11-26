COVID-19疫苗接種逾3025萬劑 2劑涵蓋率51.75%
根據指揮中心最新統計，昨天全台接種31萬9015劑COVID-19疫苗，以BNT疫苗26.6萬劑最多，累計接種3025萬劑，疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.46%、第2劑51.75%。
中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天全台接種31萬9015劑，其中BNT疫苗占26萬6062劑。
全台累計接種3025萬4219劑COVID-19疫苗，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.46%、第2劑51.75%，劑次人口比129.21%。
指揮中心發言人莊人祥表示，根據最新統計的第14輪混打數據，這輪共5萬5254人混打BNT疫苗、報到率94%；11萬6258人混打莫德納（Moderna）疫苗、報到率94%。
另外，春節檢疫專案將於12月14日實施，指揮中心開放集中檢疫所供7+7檢疫方案民眾預訂，截至今天下午1時，已預約4519間房，其中12月14日至31日預約1240間、明年1月1日至2月5日預約3279房。
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