疫苗混打開放！第二劑混打BNT最受網友熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「疫苗混打」話題的網路聲量表現，帶您了解疫苗混打的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

中央流行疫情指揮中心日前公布，開放第一劑接種AZ、或是接種高端但急需出國的民眾混打疫苗，在網路上迅速引發討論，針對是否應該混打疫苗、又想混打哪家廠牌，網友紛紛提出自己的看法。

混打該選哪款疫苗？AZ混BNT吸引破2萬則討論

觀察近一個月網友討論可以發現，在疫苗混打組合的討論中以「AZ+BNT」獲得最多關注，其中有人提問「該放棄AZ然後第二劑混打BNT嗎？」吸引許多回覆，有民眾表示「我覺得選BNT最剛好，保護力大於AZ，但不會像MO(莫德納)這麼痛」，但也有網友提到若第二劑混打BNT，認為該廠牌的「死亡率過高，不太想」，意見參差。

疫苗混打組合網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「AZ+莫德納」組合則位居討論聲量第二名，有網友提到「國外實驗報告已經指出，『AZ+莫德納』的組合抗體濃度是兩劑AZ的5倍之多」、「莫德納副作用較強、保護力也較強」，並表示自己為了提升保護力會選擇混打，討論區也出現不少混打莫德納的副作用分享文章，吸引其他網友參與討論。

另外由於國產「高端」疫苗還未受到國際普遍認可，指揮官陳時中日前表示，有出國需求者，可以在施打完一劑或兩劑高端後，混打其他廠牌兩劑疫苗，因此引發許多討論與疑問，不過也有民眾認為，高端未受國際普遍認可的狀況或許只是暫時的，是為了「要讓有立即出國需求的人補打國際疫苗」而已，沒迫切出國需要的人目前不需擔心，高端混打的討論也相對AZ混打少。

到底該不該混打？保護力vs副作用成熱議焦點

開放疫苗混打登記後，針對到底要不要混打的話題，許多網友留言說到「國外許多證據表明免疫力更好」、「有互補效果」，認為腺病毒加上mRNA疫苗的組合可以提高保護力，因此表達自己有混打意願；另外如留學生、需往返國外工作者則表示，雖然打過兩劑高端，但仍會想混打，出國時才能不必隔離、較為方便。

疫苗混打廠牌組合成網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

沒有混打意願的網友則認為，兩種疫苗混打的副作用風險未知，表示「混打的研究實驗，是為預防面對疫苗短缺的問題，不是為了增加抗體的實驗，每款疫苗未來會有什麼樣的長期副作用，都還是未知數」，就有人分享自己的經驗，表示「建議打AZ，打第二劑時完全無第一劑的猛」，因此認為「不想承受太大副作用」的話還是先接種同一廠牌就好；另外有部分網友認為「早打早有保護力」，不會特別挑選品牌混打，網友就直言「真的有需要，第三劑加強針再說」。

從網友的討論可以發現，無論想不想要混打，都是希望能最大程度保護自己，因此只要清楚自己的需求、適當衡量就好。

觀看原文→ https://bit.ly/3nV44UE

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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