新北誤植疫苗施打處民眾撲空 指揮中心：單一事件

新北市誤植COVID-19疫苗預約平台的接種站地點，約1000人受影響，指揮中心發言人莊人祥今天說，此為單一事件，新北市已簡訊通知，也派員引導民眾至鄰近的接種站。

新北市政府於COVID-19疫苗預約平台誤植接種站行政區，部分民眾上午到新北蘆洲永平市民活動中心要接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，卻發現當地沒開設接種站。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會表示，新北市在建置系統時，將永和區永平市民活動中心誤植為蘆洲永平市民活動中心，此屬單一事件。

莊人祥說，23日上午10時起第15輪疫苗開放預約，但10時43分發現資料有誤，並於11時5分修正完畢，影響人數約1000人左右。

莊人祥表示，新北市政府有發簡訊通知民眾，今天上午現場也派員引導至鄰近的蘆洲仁愛市民活動中心接種站，歷經今天上午事件後，也逐案致電給民眾，請民眾未來1週不要再跑到蘆洲。

此外，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第13批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗93.83萬劑，今天上午運抵台灣。

莊人祥表示，BNT疫苗數量多，未來第16輪疫苗將會以第2劑預約接種為主，部分疫苗將放置在各地衛生局指定的疫苗合約醫療院所，供民眾自行預約接種第1劑使用。

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