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第14輪逾16.4萬人混打 AZ混莫德納占近7成

中央社 / 台北25日電
第14輪首度開放AZ混打mRNA疫苗，累計混打16萬4000多劑。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
第14輪首度開放AZ混打mRNA疫苗，累計混打16萬4000多劑。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

指揮中心第14輪首度開放AZ混打mRNA疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天公布相關統計，BNT疫苗共接種4萬9916劑、莫德納疫苗接種11萬4838劑，累計混打16萬4000多劑。

中央流行疫情指揮中心於11月下旬、第14輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打期間，首度開放第1劑接種AZ疫苗民眾，可於8週後混打mRNA疫苗，包括輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

因應12歲至17歲青少年接種BNT疫苗可能出現罕見心肌炎、心包膜炎副作用，指揮中心日前經專家會議決議暫緩施打第2劑，將於28日再開會討論是否恢復施打，但近日卻傳出家長仍然能自行帶孩子接種第2劑。

莊人祥指出，專家雖然建議12歲至17歲青少年暫緩接種第2劑BNT疫苗，但若是高風險族群或有特殊需求，只要有強烈接種意願者，指揮中心都不會阻止，只是透過專家建議告知第2劑風險。

新冠疫苗 混打 莫德納

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