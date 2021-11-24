北市18醫院可預約疫苗接種 10醫院供隨到隨打

第15輪COVID-19疫苗接種今天中午預約截止，台北市副市長蔡炳坤表示，明天開始，有18家醫院提供預約門診、10家醫院提供現場掛號，民眾只要符合接種資格皆可以使用。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會，蔡炳坤表示，第15輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約已截止，這次的預約狀況與中央提出需求有明顯差距。

蔡炳坤說，北市BNT開出13萬4910人次量能，最後有12萬6286人完成預約，預約率93.6%；AZ開出4萬8587人次量能，有2萬7134人預約，預約率55.9%；莫德納則比較讓人意外，提供9萬1366人次量能，只有1萬2587人預約，預約率13.8%。

蔡炳坤表示，針對預約狀況不如預期，北市採取2個措施，包含協調18家醫院開設預約門診，符合接種資格的民眾，無論是第1劑、第2劑或混打，明天起就可以向醫院預約；另有10家醫院接受現場掛號，也就是提供隨到隨打服務。

蔡炳坤提醒，現場掛號不可能準備太多量能，原則上是接種完為止，否則若要求醫院儲存太多疫苗，可能會造成屆期問題。

衛生局專門委員歐佳齡呼籲民眾盡量採取預約的方式，由於預約時系統可以檢核資格是否符合，民眾到醫療院所報到時會更加順利。

此外，台北市12日、16日、18日接連出現診所打錯疫苗事件，蔡炳坤21日表示，將依醫療法開罰新台幣5萬元到25萬元。

歐佳齡今天對此表示，相關程序皆在陸續辦理中，待完成裁罰後會再對外說明；3家診所第15輪都沒有提供服務。

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