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第15輪預約人數逾178萬人 BNT預約率近5成最高

中央社 / 台北24日電
今日第15輪預約截止，國際疫情再度復燃。記者會出席名單由左到右，為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
今日第15輪預約截止，國際疫情再度復燃。記者會出席名單由左到右，為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

COVID-19疫苗第15輪預約接種今天中午截止，超過178萬人完成預約，以BNT疫苗預約率49％最高；第1劑接種AZ疫苗的民眾若想混打BNT疫苗，明天起可向醫院預約。

第15輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將提供阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，也開放第1劑打AZ者第2劑混打BNT或莫德納疫苗，昨天開放預約後，7小時內共157萬人搶預約，昨晚再增9.5萬劑BNT疫苗名額，今天中午12時預約截止。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布最新預約數字，第15輪約291萬人可預約BNT疫苗，其中已有143萬人完成預約，預約率約49%；AZ疫苗約73萬人符合預約資格，其中26萬人完成預約，預約率約36%；莫德納疫苗共80萬人符合預約資格，已有9萬多人完成預約，預約率約11%。

陳時中說，這輪BNT疫苗預約率最高、AZ疫苗居次，莫德納疫苗最差，根據過去經驗，疫苗開放預約愈多次、預約率也會逐次降低，由於BNT疫苗是比較近期才開放的疫苗，因此預約率還算高，這次的量能都是根據過去經驗、接種速度計算出來的，應該足夠。

指揮中心25日起開放已接種第一劑AZ有意第二劑混打BNT意願的民眾，可直接向醫院預約接種，外界也好奇量能是否足夠。

指揮中心發言人莊人祥指出，BNT接種量能持續增加，昨晚全台9縣市已增加9.5萬劑量能，今天上午也持續增加，累計量能達153.9萬劑，扣除已預約的143萬劑，還剩約10萬劑量能可供預約；以台北市為例，昨天北市共增加1.8萬個名額，目前還剩約8000名額可供預約施打。

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