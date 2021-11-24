18到29歲疫苗接種率居冠 10人有9人至少打1劑

國內COVID-19疫苗接種破2974萬劑，涵蓋率約77%。指揮中心進一步分析發現，第1劑以18歲到29歲接種率92%最高、75歲以上73%最低，指揮官陳時中呼籲民眾能打盡量打。

中央流行疫情指揮中心今天公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況，昨天共接種20萬6906劑疫苗，累計接種2974萬9086劑，第1劑涵蓋率77.25%、第2劑49.81%，劑次人口比127.06（劑/每百人）。

指揮中心進一步分析各年齡層疫苗接種率，發現第1劑接種率以18歲到29歲最高、接種率約92%，12歲至17歲和30歲至49歲居次、約89%，65歲至74歲排名第3、約83%；反之，疫苗接種率最低的年齡層為75歲以上族群、第1劑接種率約73%。

至於第2劑涵蓋率，以65歲至74歲最高、約77%，暫緩施打的12歲至17歲0%最低，次低為18歲至29歲約44%。

指揮中心指揮官陳時中表示，第2劑之所以呈現高齡接種率高於年輕族群的結果，主要是疫苗政策是由高齡族群一路往下開放，但其他年齡層第2劑接種率預計未來1個月會陸續提升。

陳時中也指出，以目前接種率77%來看，再往上提升的空間很有限，扣除0歲到11歲無法接種疫苗的族群，國內接種率約達85.5%，僅剩14%還沒施打，呼籲民眾如果有病情變化可暫緩施打，但其餘民眾應盡量接種疫苗。

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