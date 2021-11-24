青少年BNT第2劑打不打？指揮中心28日開會討論

為防罕見心肌炎副作用，12歲至17歲青少年目前暫緩施打第2劑BNT疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，預計28日將開專家會議討論，依討論狀況再決定何時公布結論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率持續攀升，但由於國際間發現，12至17歲青少年接種BNT疫苗後，可能出現罕見心肌炎副作用，指揮中心決定先暫緩接種第2劑，由專家討論後再決定是否施打。

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