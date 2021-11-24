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15輪疫苗有180萬預約 75歲以上二劑「不到七成」比例最差
國內疫苗接種第15輪疫苗已於今日中午12時截止，有近180萬人預約。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預約BNT疫苗最多，達143.2萬，AZ疫苗有26.3萬，至於莫德納預約率最差，僅9.5萬人，可於11月25日至12月1日開打。
同時指揮中心也公布，國人昨日施打20.6萬人，現階段一劑涵蓋率達77.25%，二劑涵蓋率達49.81%。然而各種年齡層的接種狀況不同，其中第一劑接種率最高是18-29歲，達92%，最低則是75歲以上高齡者，達73%。
至於第二劑各年齡層涵蓋率，比率最低是12歲至17歲為0%，現階段仍暫緩第二劑接種，比率最高是65歲至74歲，達77%，另外75歲以上僅65％，陳時中表示，「接種最早者，完成二劑比例高，但相信這一個月各年齡層都會陸續提升。」
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