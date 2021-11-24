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狂搶！第15期BNT疫苗剩不到10萬劑 陳時中解釋是這原因

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狂搶！第15期BNT疫苗剩不到10萬劑 陳時中解釋是這原因

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
第15期新冠疫苗預約施打，目前BNT疫苗僅剩下10萬名額，許多民眾狂搶BNT疫苗第二劑。 聯合報系資料照
第15期新冠疫苗預約施打，目前BNT疫苗僅剩下10萬名額，許多民眾狂搶BNT疫苗第二劑。 聯合報系資料照

第15期新冠疫苗預約施打，目前BNT疫苗僅剩下10萬名額，許多民眾狂搶BNT疫苗第二劑，外界好奇為何有這樣的情形，搶打疫苗的都是年輕人嗎?衛福部部長陳時中表示，相關族群比例的狀況，他不是很清楚，但這也不算是狂搶，因指揮中心此次開出的預約診人數也是比較多的。

陳時中今天參與立法院社會福利及衛生環境委員會審查衛福部明年度總預算前受訪表示。

台北市疫苗量能也已經額滿，即使明天開放疫苗混打，疫苗也不夠。陳時中說，台北市的量能應該是沒有問題，有很多醫療院所，無法預約到的民眾可以直接到醫療院所接種，另莫德納、AZ疫苗量能都還在。

此外，第15期開放疫苗混打，但有醫療院所指出，如果民眾沒有事先預約，這會造成人力及行政上的混亂。陳時中說，民眾前往施打前應先詢問清楚，或是先用電話預約，這樣會比較好。

世界衛生組織示警，歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，至明年初冬因感染新冠病毒死亡的人數，將再增加70萬人。陳時中說，目前國內新冠疫情還算平穩，11月6日至今本土病例都是零。

第15期BNT疫苗剩不到10萬劑，陳時中說，因指揮中心此次開出的預約診人數是比較多的。記者沈能元／攝影
第15期BNT疫苗剩不到10萬劑，陳時中說，因指揮中心此次開出的預約診人數是比較多的。記者沈能元／攝影

新冠疫苗 陳時中 BNT

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