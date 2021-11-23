第15輪預約開放首日逾157萬人 這廠牌疫苗最多

第15輪COVID-19疫苗今天開放預約，根據指揮中心最新統計，截至下午5時，有逾157萬人完成預約，以BNT疫苗預約人數有129萬人最多。

第15輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將提供阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，也開放第1劑打AZ者第2劑混打BNT或莫德納疫苗，約409萬人符合資格，今天起開放預約。

中央流行疫情指揮中心最新統計，截至今天下午5時，共有157萬7448人完成疫苗預約，其中以預約BNT疫苗129萬8032人最多，AZ疫苗與莫德納疫苗分別有20萬8192人、7萬1224人預約。

指揮中心發言人莊人祥說，第15輪提供BNT疫苗接種量能可達約200萬劑，加上BNT疫苗第2劑需求較大；而AZ與莫德納疫苗接種量能各約40萬劑。

此外，先前自購59.4萬劑AZ疫苗，因效期僅到今年11月底，引發外界議論，莊人祥說，這批AZ疫苗目前僅剩約6萬劑，第15輪疫苗各縣市努力接種，預期大多數疫苗可使用完畢。

指揮中心也統計，昨天接種26萬1640劑COVID-19疫苗，截至目前，疫苗接種人口涵蓋率為第1劑77.15%、第2劑 48.9%。

COVID-19持續接種，預約率較先前降低，指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上說，主要原因是可預約者的母數裡，有一部分是長期有預約資格、卻沒預約的人，未來前來預約施打的可能性也偏低。

陳時中也說，因疫苗涵蓋率已達一定程度，顯示有急切接種意願的人都已經完成預約施打，未來預約比例勢必持續往下降。

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