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集中檢疫所第二階段預約搶手 陳時中：明年需求量大

聯合報 / 記者沈能元謝承恩許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。記者謝承恩／攝影

關於明年春節返鄉國人入住集中檢疫所訂房情形，已於今天開放第二階段預定，入住時間為明年1月1日至明年2月5日，目前訂房情形如何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午1時訂房數為2554間，而第一階段入住時間為12月14日至31日的訂房數為1069間，顯見明年入住集中檢疫所的需求量大。

指揮中心表示，因應明年春節返國人潮，集中檢疫所將釋出3600間。

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