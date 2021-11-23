集中檢疫所第二階段預約搶手 陳時中：明年需求量大

關於明年春節返鄉國人入住集中檢疫所訂房情形，已於今天開放第二階段預定，入住時間為明年1月1日至明年2月5日，目前訂房情形如何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午1時訂房數為2554間，而第一階段入住時間為12月14日至31日的訂房數為1069間，顯見明年入住集中檢疫所的需求量大。

指揮中心表示，因應明年春節返國人潮，集中檢疫所將釋出3600間。

商品推薦