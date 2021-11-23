在鼻腔就消滅病毒！台大研發噴鼻疫苗可望終結突破感染

上市新冠疫苗皆以原始病毒株設計的肌肉注射針劑，雖能減少重症及死亡，卻無法阻止病毒在鼻腔大量繁殖，結果Delta株突破感染頻傳，也有血栓、心肌炎等副作用。台大醫院擁有專利疫苗佐劑及Delta病毒RBD三聚體合成技術，今正式公佈新型「噴鼻疫苗」動物試驗成果，專門對付Delta病毒，抗體總量不輸上市疫苗，還能在鼻腔建立IgA抗體常駐大軍。台大盼能透過產學合作完成臨床實驗，為世界貢獻更強效、安全、便利的抗疫武器。

台大醫院副院長王亭貴表示，台大防疫中心在科技部支持下成立，由醫學院院長倪衍玄主持，設有多個分組。其中疫苗研發組主要人員為台大兒童醫院院長暨小兒部教授黃立民、檢驗醫學部教授張淑媛、獸醫系副教授陳慧文。

黃立民表示，自然感染時，上下呼吸道都有抗體保護，但肌肉注射的疫苗只能誘導下呼吸道和肺部產生抗體，病毒仍可在上呼吸道大量繁殖。一般病毒是病毒量越高越重症，但新冠病毒的打破了這個定律，即便完整接種且無症狀者，上呼吸道病毒量與未曾接種者一樣高、會傳播。

Delta病毒與細胞結合，突變關鍵在RBD蛋白質部位，黃立民表示，將RBD合成為「三聚體」形式才能做出夠力的疫苗。疫苗團隊成功合成Delta病毒RBD三聚體，與台大醫院專利的疫苗佐劑結合，做成噴鼻疫苗，並與某上市新冠疫苗廠商合作，透過實驗鼠比較噴鼻疫苗與此上市疫苗的效果。

結果發現，接受噴鼻疫苗的實驗鼠，IgG抗體總量與上市疫苗相當，中和抗體效價也都有達到640倍以上。噴鼻疫苗能額外產生IgA抗體，保護上呼吸道不受病毒侵犯，這是市面上傳統肌肉注射疫苗都做不到的。

黃立民表示，現有疫苗和試劑都是以原始病毒株設計，但主流病毒已是Delta變異株，過去測量結果已經失真，勢必要配合新病毒株做新的疫苗、試劑、藥物。IgA抗體已被證明是最好的方法，可在病毒繁殖進攻之前就在鼻腔消滅它、減少突破感染，這是噴鼻疫苗的優勢，因此現在全球有七個噴鼻疫苗在研發中，但都還沒有上市，競爭激烈。

黃立民表示，鼻噴疫苗作用於局部，理論上較不易引起全身性副作用。從過去流感鼻噴疫苗的經驗可知，鼻噴劑主要副作用是因局部腫脹壓迫神經或血管，而引起顏面神經麻痺，但局部腫脹消除後就能緩解。鼻噴疫苗使用方便、適用對象廣，鼻過敏、氣喘等上呼吸道過敏性疾病者都可以使用，除非有對疫苗所使用的蛋白質。

Delta病毒RBD三聚體除了有助研發疫苗，還能發展試劑。張淑媛表示，檢醫部分離出新冠病毒以來，持續與台大醫學院教授葉秀慧合作，已分離出125株變異株，對於測試疫苗中和能力、試劑精準度，大有幫助。台大醫院已針對Delta病毒發展出「中和抗體快篩套組」的原型，以後不必到高規格第三級實驗室也能大量、快速篩檢中和抗體。

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