15輪BNT疫苗一早開放秒殺 民眾嘆「疫苗不是很多嗎？」

疫苗又約不到啦！疫情指揮中心今天上午10點開放第15輪的BNT疫苗注射，沒想到秒殺，台南市一位民眾10點多上1922已額滿，各家醫院也都沒名額，衛生局表示，台南市第15輪意願登記有40萬人次，目前提供的量能15萬5000劑，但因為內容複雜，很難知道疫苗到底夠不夠，會視情況再決定是否加開量能，或是請預約不到的民眾改到16輪再預約。

第15輪疫苗注射相當複雜，AZ、莫德納及BNT三種疫苗有打第一劑的也有第二劑，此外還開放第一劑打AZ者可混打BNT或莫德納，全台符合資格者總計約409萬人，指揮中心因此分流預約，今天上午10時起先開放BNT，下午兩點是AZ與莫德納。

台南市一位55歲、符合15輪注射資格的民眾，已打第一劑BNT疫苗滿28天，接到預約的通知後，今天10點多依規定上1922預約，沒想到已額滿，他又主動上網到台南市各責任醫院查詢，也都找不到名額，「現在疫苗不是很多嗎？怎麼又約不到了」

衛生局表示，這一波是10月開放一般民眾可以預約BNT後，第一劑滿28天後，首波可以打第二劑，可能因此人比較多，之前各輪都還出現有疫苗打不完的情況，而且BNT與莫德納在解凍分送到各縣市後，必須在28天之內打完，指揮中心在發送疫苗時都會有考慮。

衛生局表示，台南市這一波意願登記有40多萬人次，但其中有很多是重覆登記莫德納與BNT，而且12到18歲的學生也有人上網預約，但學生要到12月才由中央統一發送疫苗注射第二劑，因此這些名額都要排除，目前各家醫院提供的注射量能約15萬5000劑，如果真的不夠再考慮是否要加開大型注射站。

第15輪新冠肺炎疫苗今天10時開放預約，上午先開放BNT疫苗預約，下午2時則開放AZ和莫德納疫苗預約，接種時間為11月25日至12月1日。另外，第15輪也提供混打，9月30前接種AZ疫苗的18歲以上民眾都可混打。

第15期提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上對象第二劑接種。另外9月30日前已接種第一劑AZ疫苗者，可混打BNT或莫德納疫苗，符合預約資格者約有409萬人。

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