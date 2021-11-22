再選一次「還是不想混打！」 醫揭原因：不需要吃副作用全餐

「如果要再選一次，我還是不會想要AZ混打莫德納。」台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，以目前自己30幾歲的年紀，若感染新冠肺炎的話，重症的危險性也不高，兩劑AZ就很夠用了，根本就不需要混打莫德納吃副作用全餐。

他說明，若第二劑混打莫德納，那還需要承擔最高的嚴重副作用風險，但若真的要選混打組合，也許可以考慮AZ混打BNT，因為BNT第二劑風險看來是比莫德納小一些，但還是比AZ高不少。

然而，陳昶宇也指出，有看到很多人在鼓吹「只推薦AZ混打莫德納這個組合」，但如果是針對40歲以上族群，那他其實也沒什麼意見，但因不同年齡層的施打策略，所以不能一概而論。他舉例道，有些年輕族群光打一劑副作用較低的BNT，心臟就出問題了；12-15歲以下未成年族群甚至考慮只打一劑即可，因為第二劑的嚴重副作用機率，並不低於染疫重症的風險。

「稍微年長一點的年輕族群，其實染疫重症風險也不高」陳昶宇說明，AZ第一劑副作用已經很強，好不容易打完沒問題，沒有血栓等嚴重副作用，現在又要補上莫德納第二劑，用最強的免疫反應催出最高的中和抗體，勢必也會面臨更強的發炎反應及心肌炎風險，這樣的危險性讓他不禁直言「在『重症死亡』保護力相差不多的情況下，有必要承擔這樣的危險嗎？」

陳昶宇表示，而40歲以上的族群，已經打了一劑AZ還沒打第二劑的，大概就幾10萬人，多這20%「症狀感染」保護力，多算一點30%好了，根本也是幫助有限，比較可能有幫助的，大概就是完全還沒打疫苗的那一群。他也補充，之前就有人在批評打AZ後死了好幾百人，也沒在管這些死亡個案是不是真的跟疫苗有關，但也因此造成不少自覺身體不好的，或是不信任疫苗的民眾不敢打疫苗，要這些族群接受這個最強副作用混打組合，來承擔最高的副作用風險，談何容易。

最後，陳昶宇也在文末強調，現在又看到很多人說若Delta進入社區，AZ的防護力就會被打趴。對此他也說明，目前打了很多AZ的英國，看來也沒趴到哪去，而有實施混打的德國，疫情狀況也沒比較好，所以「在整體公衛防疫政策還是很重要，而各種疫苗廠牌或施打方式都有其好處及壞處，並沒有什麼是『最好』或是『唯一推薦』的疫苗施打組合。」

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