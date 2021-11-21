北市接連3診所打錯疫苗 將開罰5萬至25萬元

北市接連有3診所打錯疫苗，台北市副市長蔡炳坤今天說，已要求加速裁罰，將按行政程序給予意見陳述機會後，依醫療法開罰5萬元到25萬元，呼籲醫療院所須落實「三讀五對」。

蔡炳坤今天向中央社記者表示，第15輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在25日開打，因同時提供阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）及莫德納（Moderna）3種疫苗，還要考慮混打需求，北市已準備好量能，將秉持同一時段接種同一疫苗的原則，將誤打機會降到最低。

蔡炳坤指出，台北市在12日、16日、18日接連有診所出現打錯疫苗情況，除事發當下馬上停止相關診所疫苗接種服務外，已要求台北市衛生局依照醫療法第57條第1項規定處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

蔡炳坤表示，衛生局將按照行政程序，讓院所提出說明後加速裁罰，才能產生警惕作用，且18日打錯疫苗的診所沒有立即回報，已要求加重裁罰，呼籲各醫療院所務必要落實由藥櫃取出藥品等時核對姓名、藥名、途徑、劑量、時間的「三讀五對」標準程序。

台北市大安區某診所12日誤替23名應接種AZ疫苗的民眾施打莫德納疫苗；16日內湖區有某診所替1名要施打公費流感疫苗的民眾錯打成莫德納疫苗；18日再出現松山區某診所替1名要打流感疫苗的民眾打成AZ疫苗。

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