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台灣、瑞典AZ疫苗混打效果差很大 指揮中心釋疑

中央社 / 台北20日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／指揮中心提供

台大研究顯示，AZ混打莫德納疫苗抗Delta效果是2劑AZ的5倍，與瑞典研究僅多18％有落差。指揮中心解釋，台大的研究主要在實驗室進行，瑞典則是在真實世界中進行。

台大醫院今年6月到8月間在國內進行AZ、莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打試驗，昨天召開記者會公布試驗結果。

台灣大學副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨表示，台大研究發現，AZ混打莫德納的抗體濃度比打2劑AZ來得高，對抗最早在印度發現的Delta變異株保護力更是2劑AZ的5倍。但，張上淳強調此為實驗室數據，不代表真實世界中亦有同等保護力。

不過，另有一項瑞典研究顯示，接種2劑AZ疫苗對抗Delta變異株有50％保護力，令外界好奇，為何與台大的研究結果差這麼多。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午表示，台大醫院的研究主要在實驗室裡進行，研究團隊將接種2劑AZ、AZ混打莫德納者的血液，和Delta變異株混合，再檢驗是否有抗體反應。

相較之下，瑞典的研究主要是在真實世界中進行，莊人祥說，該研究發現，同樣面對Delta變異株，接種2劑AZ者，相較於沒有接種疫苗者的保護力約50％，而AZ混打莫德納者保護力約68％，二者差距約18％。

莊人祥指出，通常真實世界研究結果比較接近實際的情形，實驗室研究成果大多做為疫苗後續進行人體試驗、真實世界疫苗保護力的參考資料。

指揮中心也表示，接種2劑AZ疫苗對於預防重症、死亡的保護效果都不錯，副作用也比混打來得輕微，混打與否各有利弊。

新冠疫苗 張上淳

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