68.4萬人沒登記第2劑 最快25日可向醫院預約混打
國內77萬人接種第1劑AZ疫苗滿8週，第2劑可選擇混打mRNA疫苗，但目前有68.4萬人還沒完成登記第2劑。指揮中心今天宣布，最快25日開放向醫院預約混打，不會因沒登記錯失機會。
中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，第15輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將提供AZ、BNT及莫德納疫苗，AZ混打BNT及莫德納的mRNA疫苗也在開放之列，預計23日起開放預約，25日至12月1日開打。
根據指揮中心估算，目前接種第1劑AZ疫苗滿8週者約有77萬人，第2劑可選擇AZ疫苗或混打mRNA疫苗，但先前短暫開放時，僅有8.6萬人登記混打，代表還有68.4萬人第2劑可混打、但尚未完成登記，第15輪能否混打備受矚目。
指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者訪問時表示，因應疫苗量充足，也希望提供更便民的接種管道，未來民眾即便沒有登記混打意願，也能直接到醫院預約混打，相關公文已在進行簽核程序。
莊人祥說，還未登記混打的68.4萬人最快第15輪、約25日就能直接到醫院預約混打，不用擔心因來不及登記，錯失混打機會。
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