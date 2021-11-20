11月底開會規劃國內第3劑加強劑 討論優先順序

全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，國內第3劑加強劑規劃將於今年11月底開會討論，商討方向包含接種加強劑優先順序等。

據指揮中心統計，11月19日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種29萬4053劑，截至目前為止，累計接種2898萬6957劑，莊人祥今天下午公布，國內COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.9%、第2劑46.8%，劑次人口比123.8（劑/每百人）。

若將11月19日COVID-19疫苗細分各廠牌接種數，阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種14萬5588劑，莫德納（Moderna）疫苗接種5萬6409劑，高端疫苗接種1450劑，輝瑞BioNTech疫苗接種9萬606劑。

台灣自購AZ疫苗59.4萬劑於6日晚間抵台，由於這一批11月30日就到期，外界關心這批疫苗恐面臨到期報廢問題，莊人祥接受媒體聯訪時表示，AZ疫苗並沒有退打潮，且第14輪AZ疫苗就有109萬人預約接種，按此接種速度，一定能在效期內用完。

因應最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，許多國家規劃追加第3劑COVID-19疫苗。據指揮中心統計，明年1月31日前，與第2劑疫苗間隔滿6個月、符合第3劑疫苗接種資格者約有26.3萬人，明年1月底開打第3劑是選項之一，會以同廠牌為主。

莊人祥表示，針對追加第3劑COVID-19疫苗，中央流行疫情指揮中心將持續收集國際間的加強劑規劃及文獻，預計今年11月底將與衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家開會討論。

針對已完整接種2劑AZ疫苗、已完整接種2劑莫德納疫苗、已完整接種2劑BNT疫苗者及混打者未來追加接種第3劑規劃，莊人祥說，這次會議中也將討論順序，優先開放第1至3類對象或65歲以上重症高風險族群都優先討論對象，但仍需經專家討論。

商品推薦