高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

面對高端疫苗混打引發質疑，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天回應，「不然要怎麼樣」，引發爭議。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天出席民眾黨論壇會前受訪表示，陳時中就是一皮天下無難事，指揮中心要道歉事情多了，不差多這一項。至於是否覺得陳時中態度傲慢，柯文哲避答「不要問我」。

柯文哲指出，對於打高端疫苗者出國要再補打第三、四劑，早就知道是這個局面，因為高端在第二期都還沒完全解盲情況下，政府就採購500萬劑。對於民眾施打高端疫苗意願低，柯文哲以密醫比喻，有些密醫醫術不錯，問題是沒有牌照，高端疫苗不見得沒效，重點是國際認證，他認為，高端有效，但安全性不清楚。

柯文哲說，高端疫苗要進行混打更不知道其安全性，因為與高端疫苗所使用的技術最相近的是美國諾瓦瓦克斯疫苗，該疫苗尚未獲緊急使用授權上市，「當我們比美國還厲害的時候，要想想看，是真的比美國厲害嗎？還是便宜行事」。

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