快訊

三鶯線工程灌漿模板塌陷釀3死2傷 侯友宜勒令停工

高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北市長、民眾黨主席柯文哲。圖／民眾黨提供
台北市長、民眾黨主席柯文哲。圖／民眾黨提供

面對高端疫苗混打引發質疑，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天回應，「不然要怎麼樣」，引發爭議。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天出席民眾黨論壇會前受訪表示，陳時中就是一皮天下無難事，指揮中心要道歉事情多了，不差多這一項。至於是否覺得陳時中態度傲慢，柯文哲避答「不要問我」。

柯文哲指出，對於打高端疫苗者出國要再補打第三、四劑，早就知道是這個局面，因為高端在第二期都還沒完全解盲情況下，政府就採購500萬劑。對於民眾施打高端疫苗意願低，柯文哲以密醫比喻，有些密醫醫術不錯，問題是沒有牌照，高端疫苗不見得沒效，重點是國際認證，他認為，高端有效，但安全性不清楚。

柯文哲說，高端疫苗要進行混打更不知道其安全性，因為與高端疫苗所使用的技術最相近的是美國諾瓦瓦克斯疫苗，該疫苗尚未獲緊急使用授權上市，「當我們比美國還厲害的時候，要想想看，是真的比美國厲害嗎？還是便宜行事」。

新冠疫苗 高端疫苗 柯文哲 陳時中 混打

延伸閱讀

柯文哲：台灣缺綠電 藍綠卻還在爭論傳統能源

陳時中回應高端4劑「要不然要怎麼樣」趙少康：你下台啦

高端四劑戰士陳時中不負責 孫大千：世界怎跟得上台灣

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

相關新聞

第15輪疫苗開放AZ、BNT及莫德納 11月23日起分流預約

中央流行疫情指揮中心今天表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（ https://1922.gov.tw/ ）第15...

趕快來打第二劑！一表看台灣與各國疫苗覆蓋率比較

接種兩劑新冠疫苗才能獲得完整且持久的保護效力，因此台灣疫苗政策全力拚接種量、加速接種速度，但你知道台灣疫苗接種進度如何？與各國相比又是如何嗎？ 中央疫情指揮中心日前宣布，截至11月18日止，我國

高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

面對高端疫苗混打引發質疑，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天回應，「不然要怎麼樣」，引發爭議。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天出...

北市又打錯疫苗 柯文哲：醫療執行錯誤常見、仍要避免

台北市診所近期發生3起醫院接種疫苗錯誤事件。台北市長柯文哲今天表示，醫療執行錯誤其實很常見，不過還是要避免，因此好的醫療...

自費打流感竟成新冠疫苗 40歲女成BNT混打AZ個案

台北市診所又見打錯針，一位民眾原預計要接種流感疫苗，卻誤打成AZ疫苗。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該案為40多歲女...

莫德納打氣不如前？ 醫分析2原因讓民眾不想打

中央疫情指揮中心日前宣布，截至11月18日為止，我國疫苗第一劑覆蓋接種率為76.71%、第二劑為44.6%。台灣自購的609多萬劑莫德納疫苗也全數抵台，先前大家搶莫德納的風氣已不再，打氣大減。台大醫院婦產科仁醫施景中分析，有2個原因讓莫德納不受歡迎，尤其是得經歷「大魔王」關卡，讓民眾減少施打意願。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。