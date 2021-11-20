第15輪疫苗開放AZ、BNT及莫德納 11/23起分流預約
中央流行疫情指揮中心今天表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（ https://1922.gov.tw/ ）第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上對象第二劑接種。
一、符合資格對象為11月18日下午4時前已意願登記/混打意願登記之民眾，且符合下列任一條件：
(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/25(含)前出生]。
(二) BNT第二劑：10月28日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(四) 莫德納第二劑：10月28日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(五) AZ第二劑：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。
(六) 已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT疫苗或莫德納疫苗：9月30日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/25(含)前出生]。
二、預約分流時程：
(一) BNT 疫苗：11月23日上午10時起至11月24日中午12時止。
(二) AZ、莫德納疫苗：11月23日下午2時起至11月24日中午12時止。
三、施打時程：11月25日至12月1日。
指揮中心說，符合前述資格對象將於11月22日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類，於預約分流時間進行預約。
指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。
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