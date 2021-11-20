莫德納打氣不如前？ 醫分析2原因讓民眾不想打
中央疫情指揮中心日前宣布，截至11月18日為止，我國疫苗第一劑覆蓋接種率為76.71%、第二劑為44.6%。台灣自購的609多萬劑莫德納疫苗也全數抵台，先前大家搶莫德納的風氣已不再，打氣大減。台大醫院婦產科仁醫施景中分析，有2個原因讓莫德納不受歡迎，尤其是得經歷「大魔王」關卡，讓民眾減少施打意願。
施景中日前在臉書發文表示，臺大醫院的院內師長向他表示，以前許多人是非莫德納疫苗不打，現在台灣自購的莫德納已經到貨，劑量全數到貨，反倒AZ疫苗幾乎都被預約光了，但莫德納的門診卻門可羅雀。院內師長也解答，有2個原因導致莫德納打氣大減，第一是台灣本土零確診太久，很多人已經失去戒心。第二個原因是擔心莫德納引起的心肌炎。
接著，施景中與院內師長聊天，談到國外很多餐廳需要出示「兩劑疫苗接種證明」才能入內用餐，台灣有可能這樣做來提高打氣嗎？對此，院內師長回應，若政府這樣做，難保很多人會上街抗議。最後，施景中認為「疫苗當然不是萬靈藥，看現在世界各國疫情就知道，但起碼是自我保護、並可早日回到正常日子的護身符。」文末，他呼籲「大家趕緊來打一打，應付下一波可能的疫情」。
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