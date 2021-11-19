開放混打逾18萬人完成預約 莫德納多於BNT

第14輪COVID-19疫苗混打自今天上午10時至下午4時開放預約，限時6小時，逾18萬人完成，預約率68.1%，選擇混打莫德納多於BNT，最快20日開打，施打日期延長至24日。

第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾，可在今天上午10時至下午4時，至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台進行混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗的接種預約，施打時間為11月20日至24日。

據中央流行疫情指揮中心統計數據，接種第1劑AZ疫苗的民眾，符合混打預約資格共26萬8984人，截至今天下午4時預約截止，共有18萬3295人完成預約，其中選擇混打莫德納約12萬4079人、選擇輝瑞BNT約5萬9216人，預約率為68.1%。

指揮中心發言人莊人祥下午在指揮中心記者會中再次提醒，想混打的民眾如果來不及登記意願或預約，目前正研議開放直接到醫療院所預約混打。指揮中心指揮陳時中也表示，未來第15輪也會持續開放混打，滿足民眾需要。

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