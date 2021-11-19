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陳時中：即使COVAX延遲 COVID-19疫苗貨量也夠

中央社 / 台北19日電

據指揮中心統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.8%、第2劑45.69%，劑次人口比122.49%。指揮中心指揮官陳時中表示，即使COVAX延遲到貨，國內疫苗貨量也足夠。

據指揮中心統計，11月18日COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫苗接種26萬5470劑，阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種17萬4350劑，莫德納（Moderna）疫苗接種2萬2807劑，高端疫苗接種1280劑，輝瑞BNT疫苗接種6萬7033劑。截至目前為止，累計接種2867萬9327劑。

今天下午記者會中有媒體提問，近日指揮中心自購莫德納及AZ疫苗陸續到貨，但向COVAX平台採購的疫苗卻遲遲未有消息，後續將會如何處理，陳時中坦言，COVAX採購疫苗確實遙遙無期，以前會希望COVAX趕快到貨，但如今國內COVID-19疫苗數量足夠，「現在覺得不進來也好。」

台灣已經繳多少錢給COVAX，陳時中不願正面回答，僅說後續根據相關合約辦理。至於屆時疫苗到貨出現剩餘問題應如何解決，陳時中表示，能物盡其用最好，但若是用盡各類方法催打，仍出現過期疫苗，將循例銷毀。

指揮中心昨天透露，未來若COVID-19疫苗真的打不完，可能在過期前捐贈他國，若COVID-19疫苗打不完過期，僅能銷毀不會使用。陳時中表示，COVID-19疫苗捐贈也要達成合議，不會突然把COVID-19疫苗放到他國，國際間往來有一定禮儀。

國產高端疫苗也面臨打氣低落，可能無法在效期前使用完畢問題，民眾黨立委高虹安昨天在臉書（FaceBook）上表示，高端疫苗完成放行驗收後，將有共約330萬劑庫存，現階段高端疫苗1個月的接種劑數約6萬8000劑，向衛福部提問是否真的有考慮到這批疫苗如何使用。

對此，陳時中表示，COVID-19疫苗並非像上街買東西，可隨買隨到，與高端疫苗簽約日期為5月28日，當時疫情正緊張，甚至還擔心簽約疫苗數量不夠用，才會要求廠商在今年底前交貨，但也不會因為現在國內疫情趨緩，就要求廠商不交貨。

下午疫情記者會後，陳時中在出席衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮前接受媒體聯訪時表示，高端疫苗效期大多到明年3月至5月，因此年底前都不會有高端疫苗被銷毀。

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