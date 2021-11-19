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第3劑擬打同廠牌疫苗 111年1月底開打是選項

中央社 / 台北19日電
全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，國內規劃為何備受矚目。圖／聯合報系資料照片
全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，國內規劃為何備受矚目。圖／聯合報系資料照片

全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，國內規劃為何備受矚目。指揮中心指揮官陳時中今天表示，明年1月底開打第3劑是選項之一，會以同廠牌為主，但確切方案有待專家討論。

因應最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，許多國家規劃追加第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，中央流行疫情指揮中心近日將與專家開會討論。

據指揮中心統計，明年1月31日前，與第2劑疫苗間隔滿6個月、符合第3劑疫苗接種資格者約有26.3萬人。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，明年1月底開打第3劑確實是選項之一，預計會以同廠牌為主，但會持續追蹤各國研究的狀況再做最後決定。

陳時中說，至於可接種對象有哪些、先後次序如何安排等，都有待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員進一步討論。

陳時中下午出席衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員典禮前接受媒體聯訪時，被問到第3劑疫苗規劃、是否會打次世代疫苗。

陳時中說，屆時如果有次世代疫苗，就會打次世代疫苗，但目前看來次世代疫苗都沒有改變很多，也要看到時候的疫苗到貨情形而定。

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