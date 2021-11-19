沒登記到疫苗混打免驚 未來擬開放至醫院預約施打
AZ混打mRNA疫苗開放在即，許多民眾至今尚未登記意願，擔心打不到。指揮中心今天表示，未來第15輪COVID-19疫苗接種會持續開放，也正研議開放直接到醫院預約施打。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將開放混打，根據中央流行疫情指揮中心規劃，第1劑接種AZ疫苗的民眾可於今天上午10時至下午4時，至COVID-19疫苗公費預約登記平台預約混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。
有民眾反應，基隆、金門等部分地區沒有設置混打接種站，恐怕得跨縣市才能混打。
指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，基隆、金門均有設置混打站，基隆共有3423名額、金門則有約387名額；截至下午1時，基隆還有800多個莫德納疫苗名額、BNT疫苗也還有剩，金門也都還有位置，會確認系統是否因設計的關係，導致民眾找不到預約的地方。
另外，莊人祥指出，想混打的民眾如果來不及登記意願或預約，目前也正研議開放直接到醫療院所預約混打；指揮中心指揮陳時中也表示，未來第15輪也會持續開放混打，滿足民眾需要。
有媒體詢問，有民眾近日才打完第2劑AZ疫苗，認為現在開放混打，對他們不公平。
指揮中心指揮官陳時中說，指揮中心早在10月底、11月初就告知11月會開放混打疫苗，只是要根據疫苗到貨狀況才能確定開放時間點，如今第1、2劑疫苗都打得差不多了，趕緊在第14輪即時開放混打，讓民眾有多樣選擇。
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