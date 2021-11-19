快訊

打不完！高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應

姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

沒登記到疫苗混打免驚 未來擬開放至醫院預約施打

中央社 / 台北19日電

AZ混打mRNA疫苗開放在即，許多民眾至今尚未登記意願，擔心打不到。指揮中心今天表示，未來第15輪COVID-19疫苗接種會持續開放，也正研議開放直接到醫院預約施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將開放混打，根據中央流行疫情指揮中心規劃，第1劑接種AZ疫苗的民眾可於今天上午10時至下午4時，至COVID-19疫苗公費預約登記平台預約混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。

有民眾反應，基隆、金門等部分地區沒有設置混打接種站，恐怕得跨縣市才能混打。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，基隆、金門均有設置混打站，基隆共有3423名額、金門則有約387名額；截至下午1時，基隆還有800多個莫德納疫苗名額、BNT疫苗也還有剩，金門也都還有位置，會確認系統是否因設計的關係，導致民眾找不到預約的地方。

另外，莊人祥指出，想混打的民眾如果來不及登記意願或預約，目前也正研議開放直接到醫療院所預約混打；指揮中心指揮陳時中也表示，未來第15輪也會持續開放混打，滿足民眾需要。

有媒體詢問，有民眾近日才打完第2劑AZ疫苗，認為現在開放混打，對他們不公平。

指揮中心指揮官陳時中說，指揮中心早在10月底、11月初就告知11月會開放混打疫苗，只是要根據疫苗到貨狀況才能確定開放時間點，如今第1、2劑疫苗都打得差不多了，趕緊在第14輪即時開放混打，讓民眾有多樣選擇。

新冠疫苗

延伸閱讀

高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應了

打4劑才能赴美 陳時中：不然要怎樣、讓他高端被趕回來

第三劑加強針明年1月開打？ 陳時中：的確是有考慮

春節7+7返家自費快篩改公費 陳時中急診日感謝醫護

相關新聞

打4劑才能赴美 陳時中：不然要怎樣、讓他高端被趕回來

國內開放接種國產高端疫苗民眾，有出國需求可再混打國際認證疫苗惹議。中華民國防疫學會理事長王任賢昨表示，台灣作法是根本否定...

第三劑加強針明年1月開打？ 陳時中：的確是有考慮

中央流行疫情指揮中心今公布本周病毒基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周驗出4例Delta病例，當中有3人屬...

已經兩個多月未交貨 COVAX「到貨率最低」僅二成一

國際疫苗採購中，莫德納藥廠已經全數交貨，共609萬疫苗，AZ藥廠仍持續供貨中，今日第14批疫苗抵台，到貨率達78%，唯獨...

第3劑擬打同廠牌疫苗 111年1月底開打是選項

全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，國內規劃為何備受矚目。指揮中心指揮官陳時中今天表示，明年1月底開打第3劑是選項之...

高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應了

高端打氣不佳，國人已施打142.2萬劑，使用量較其他疫苗低。立委高虹安質疑，高端簽約的500萬劑合約，根本用不完，為何不...

來不及登記混打怎辦 指揮中心研擬免上平台到診所混打

中央流行疫情指揮中心今日上午10時至下午4時，開放已進行意願登記混打的民眾，可以至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。