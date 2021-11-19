AZ疫苗打2劑效果不比混打？ 指揮中心分析利弊

研究顯示，AZ混打莫德納疫苗對Delta保護力優於2劑AZ疫苗。指揮中心今天表示，完整接種AZ疫苗可有效預防重症、死亡，副作用也比混打少，呼籲打AZ的民眾無須悲觀以對。

台大醫院今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打試驗成果，AZ混打莫德納疫苗不僅抗體濃度比打2劑AZ疫苗者高，體外試驗也發現，接種14天後對抗最早在印度發現的Delta變異株的保護力達到100%，是2劑AZ疫苗的5倍。

台灣大學副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天接受記者電話聯訪時解釋，該研究用受試者稀釋40倍的血液，測試能否中和病毒，若能順利中和病毒則視為具有保護力，並不代表在真實世界中也擁有100%保護力。

研究結果出爐後，有不少接種2劑AZ疫苗的民眾擔心保護力不足。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，評估疫苗的效果除了要考慮保護力，也要一併考量抗體效價、副作用等問題，以及真實世界中的確診情形，畢竟疫苗接種一段時間後，保護力會逐漸下降，也可能出現突破性感染等狀況。

羅一鈞並指出，該研究2劑AZ疫苗接種僅相隔8週，真實世界中可能長達12週，且根據國外數據顯示，2劑AZ疫苗間隔愈長，抗體生成、保護力都比較好，呼籲民眾不用悲觀地認為打2劑AZ疫苗效果較差，實際上對於預防重症、死亡的保護效果都不錯，副作用也比混打來得輕微。

指揮中心指揮官陳時中表示，無論打2劑同廠牌疫苗，或是混打2種不同廠牌疫苗，都有其利和弊，民眾可自己做最好選擇。

另外，有專家質疑指揮中心開放接種高端疫苗者，有出國需求，可混打其他國際認證疫苗，形同否定高端疫苗。

陳時中反問：「要不然要怎麼辦」，政府總不可能讓民眾打完高端疫苗，結果飛到美國無法入境，又被趕回來，因此才會開放有出國需求者接種其他疫苗，目的是解決入境的問題，但強調混打不同廠牌疫苗就是有其風險。

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