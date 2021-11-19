台灣自購67.6萬劑AZ疫苗 下午運抵桃園機場
台灣自購第14批67.6萬劑AZ疫苗，今天下午3時23分由華航CI-834班機運抵桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗的效期到2022年3月31日。
指揮中心表示，截至目前為止，總計已有約780萬劑AZ疫苗到貨，今天抵台為第14批67.6萬劑。這次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份。
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