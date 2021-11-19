自購67.6萬劑AZ疫苗到貨 效期到明年3月21日

中央流行疫情指揮中心今天表示，AstraZeneca疫苗約67.6萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮官陳時中表示，今天下午將有AZ疫苗共 67.6萬劑抵台，效期2022年3月21日，是雙邊購買的疫苗，截至今日到貨疫苗，共有780萬劑到貨。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，部分已分批到貨分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑，及本次提供第十四批67.6萬疫苗。

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