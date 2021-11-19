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AZ混打莫德納 台大最新研究：對Delta變異株保護力100%

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
AZ混打莫德納疫苗，台大最新研究發現，對Delta變異株保護力達100%。圖／台大醫院提供
AZ混打莫德納疫苗，台大最新研究發現，對Delta變異株保護力達100%。圖／台大醫院提供

中央流行疫情指揮中心開放第一劑接種AZ疫苗國人，可以預約登記混打莫德納或BNT疫苗。台大醫院今正式公布新冠疫苗混打人體試驗結果顯示，AZ混打莫德納疫苗所產生的中和抗體效價，均高於兩劑AZ疫苗，且混打間隔8周的抗體濃度較4周來的更好。醫師表示，對於Delta變異株的保護力，AZ混打莫德納疫苗幾乎可達100%。

台灣大學副校長張上淳說，國家最早拿到的是AZ疫苗，但台大很早就想研究疫苗混打的效果，後來莫德納疫苗到貨，那時國外已有AZ混打BNT疫苗的結果，確實比兩劑AZ疫苗更理想，當時正好衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)在討論是否要AZ混打mRNA疫苗模式，而國外資料只看到AZ混打BNT疫苗，但沒有看到和莫德納疫苗的相關研究。

台大醫院教學部主任盛望徽說，該院新冠疫苗混打研究，於今年6至8月共收案400人並分為4組，分別是兩劑AZ疫苗、兩劑莫德納疫苗，其第一劑與第二劑疫苗間隔8周施打，以及AZ混打莫德納為間隔4周與8周，其中一人因接受免疫抑制劑治療排除，最後有399人接受分析。對象為台大醫院及衛福部桃園醫院的護理師、工作人員等，7成5為女性，平均年齡為41歲。

研究發現，AZ疫苗混打莫德納疫苗引起的抗體濃度與效價，以及對Alpha、Delta變異株的防護效果，均明顯高於打兩劑AZ疫苗，並可以維持28天，而混打疫苗間隔8周者，抗體濃度比間隔4周者高，接近兩劑莫德納疫苗。

研究分析，對於Delta變異株的保護力，混打或兩劑mRNA疫苗幾乎可達100%，但兩劑AZ只有10至20%。不過，混打組出現接種注射部位局部疼痛、疲倦、肌肉痠痛、發燒等副作用，都比兩劑AZ疫苗高，但症狀均屬輕微。

盛望徽表示，依研究結果顯示，AZ混打莫德納疫苗有良好的免疫反應及安全性，與國外AZ混打BNT疫苗的結果類似。但隨著病毒不斷變化，疫苗對病毒變異株的抗體效價可能會受到影響，研究也發現，AZ混打莫德納疫苗對Delta變異株的中和抗體效價較Alpha變異株為低。

新冠疫苗 混打

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