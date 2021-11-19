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28萬人可混打疫苗！ 今天上午10時起限時6小時預約、明天開打

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今天上午10時至下午4時，開放已進行意願登記混打的民眾，可以至「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，符合資格者達28萬人，限時6小時上開放預約，明後兩天施打。

指揮中心說，今天上午10時開放預約起，即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。選擇混打莫德納者有6萬人、混打BNT疫苗則有4.8萬人，兩款皆意願勾選者有17.2萬人，屆時預約登記也務必選擇想要施打的一款疫苗施打。

發言人莊人祥表示，混打屬於第14輪加開場次，若已經預約第14輪第二劑AZ疫苗者，不再此次混打規畫中，若棄打也無法如期進行混打接種，提醒第二劑混打mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度高於兩劑AZ疫苗，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

●第十四輪加開混打：

第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上[即2003年12月31日(含)前出生]且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」，並於11月19日上午10時至下午4時開放預約；預定於11月20日至11月21日施打。

第14輪疫苗接種開放已接種一劑AZ疫苗者，可混打其它兩款mRNA疫苗。圖／指揮中心提供
第14輪疫苗接種開放已接種一劑AZ疫苗者，可混打其它兩款mRNA疫苗。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 混打 AZ疫苗 莫德納疫苗 BNT

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