第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國接種實力差距

接種兩劑新冠疫苗才能獲得完整且持久的保護效力，因此台灣疫苗政策全力拚接種量、加速接種速度，但你知道台灣疫苗接種進度如何？與各國相比又是如何嗎？

中央疫情指揮中心日前宣布，截至11月18日止，我國疫苗第一劑接種覆蓋率為76.71%、第二劑為44.60%；換言之，全國只打第一劑疫苗的民眾占32.11%，完整接種二劑疫苗的民眾則占44.60%。《聯合新聞網》整理以下圖表詳列各國一劑、二劑接種率，讓您立即看清台灣疫苗接種實力。

一、台灣疫苗接種實力

從上圖可見，與鄰近亞洲國家及國人常去的歐美國家等14國相較，台灣目前至少接種一劑的佔比率雖已突破7成，獲得超前成績，但反觀取得完整且持久保護力者（完整接種兩劑者）卻只有4成，僅超過印尼及菲律賓2國。

二、為什麼造成兩劑完整接種率偏低的情況發生？

可能原因一：長者不想施打第二劑

國內由高年齡往下開放施打新冠疫苗。 聯合報系資料照

台灣疫苗接種政策由高年齡層往下開放施打，依接種時效而言，長者應可最先完成二劑疫苗接種。然而，前台大感染科醫師林氏璧比較10月18、25日兩周公布之65歲以上長者施打資料後，發現當時75歲以上長者第二劑還有21萬人尚未接種，且與第一劑已相隔超過16週；由此可知，長者不願施打第二劑應是完整接種兩劑比例偏低的原因之一。

可能原因二：青少年暫緩施打第二劑

高中學生疫苗接種。聯合報系資料照片

自9月22日起，我國開放12至17歲青少年接種BNT疫苗，但屢傳接種後出現心肌炎案例，因此中央疫情指揮中心於本月10日宣布暫緩施打，並觀察兩周以重新檢視心肌炎通報資料。

從中央疫情指揮中心公開資料可見，截至本月15日止，12至17歲青少年第一劑接種已達1,105,536人次，但第二劑卻僅有889人次，相差逾1,243倍之多，因此可推斷指揮中心宣布暫緩施打可能也是間接造成完整接種比例偏低原因。

國內外疫苗「混打」實驗顯示效果顯著，因此許多已施打一劑民眾早早就開始期待指揮中心開放混打。指揮中心最早於第十三輪接種透露混打消息，而第十三輪符合混打資格者至少有55萬人，造成不少預約第十二輪接種AZ第二劑的民眾計畫棄打，意外掀起一波棄打潮；因此，「等待混打」使得間隔週數足夠施打二劑的民眾暫緩接種，也間接導致台灣疫苗完整接種率未見提升。

三、兩劑完整接種率偏低會帶來什麼影響？

反觀國際上陸續解封、開放邊境的樂觀情況，對於目前的台灣邊境政策，疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示「兩劑疫苗涵蓋率若達6成，才有機會鬆綁邊境，在未達成目標前，不會啟動任何新邊境措施」，因此台灣難跟上國際解封進度即是兩劑接種率偏低所致。

由近日歐洲疫情攀升情況來看，部分疫情嚴峻國家決定祭出封城策略以抑制「聖誕節」人潮帶來的感染風險。而台灣即將面臨春節大量人潮返鄉，我國兩劑完整接種率偏低的現況恐也使疫情增加傳染風險，因此考慮到「隱性感染」問題，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙就提出依照疫情風險和疫苗覆蓋率2條件區分低、中、高風險區域的方法，指揮中心即根據旅客及同住家人的疫苗接種程度祭出「14天、10+4天、7+7天」三種隔離檢疫方案，以因應返鄉人潮短時間內湧入。

圖為桃園國際機場入境旅客。聯合報系資料照片

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