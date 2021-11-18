AZ疫苗混打BNT或莫德納28萬人登記 19日開放預約

指揮中心開放接種1劑AZ疫苗者可混打BNT或莫德納疫苗，意願登記至今天下午4時截止，共有28萬人有意混打，其中17.2萬人複選2廠牌，於明天開放6小時預約，須做出最後決定。

中央流行疫情指揮中心昨天公布，第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾，於今天上午10時至下午4時至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台進行混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗的意願登記或修改。

指揮中心統計，符合接種AZ疫苗第1劑且間隔滿8週資格者約97萬人，指揮中心下午也公布混打意願登記結果，約97萬人中有28萬629人登記混打，其中複選混打BNT或莫德納疫苗者有17萬2019人，單選混打莫德納疫苗者有6萬534人，單選混打BNT疫苗有4萬8076人。

今天完成混打意願登記的民眾，將於第14輪疫苗加開預約，預約時間為明天上午10時至下午4時，預計11月20日至21日施打。指揮中心發言人莊人祥說，複選2廠牌的民眾，明天預約時要做出最後混打決定。

要混打疫苗的民眾將於11月20日至21日施打，媒體今天在疫情記者會詢問，因近期陸續傳出疫苗誤打事件，一旦開放混打，是否有因應規劃。指揮官陳時中說，已提醒醫療院所等施打單位，務必看清楚並仔細核對，若民眾不放心，可於施打疫苗時加以詢問。

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