COVID-19疫苗已到貨3504萬劑 用不完不排除捐贈

政府自購及國內外捐贈的COVID-19疫苗迄今到貨逾3504萬劑，已使用2840萬劑，全台76％民眾至少接種1劑，指揮中心呼籲長者盡快接種，也開放混打，用不完的疫苗不排除捐贈他國。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前大多數COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效期都可到明年，未來若疫苗真的打不完，可能在過期前捐贈他國，若疫苗打不完過期，僅能銷毀不會使用。

指揮中心指揮官陳時中昨天在立法院表示，依照政府採購的疫苗數量及到貨量，已超過人口涵蓋率的150％，未來很多疫苗都會面臨用不完情況。

為提升疫苗人口涵蓋率，指揮中心持續開放各廠牌疫苗供各年齡層民眾接種，此外也將於11月20日開放AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗。

今天下午政府自購的第10批莫德納（Moderna）疫苗115.038萬劑抵台，台灣今年採購莫德納疫苗全數到貨，共609.168萬劑。

另加上美國、捷克分別捐贈400萬劑與3萬劑莫德納疫苗，今年台灣共計到貨逾1012萬莫德納疫苗。指揮中心明後年也採購3500萬劑莫德納次世代疫苗，替未來可能追加第3劑預做準備。

至於其他COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到貨狀況，指揮中心採購1000萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，截至目前已約712萬劑到貨。

AZ疫苗除了政府自購外，尚有COVAX平台到貨約102萬劑，日本政府6度捐贈共約420.4萬劑，以及波蘭、立陶宛與斯洛伐克分別捐贈40萬、25.59萬與16萬劑。

另由台積電、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗1500萬劑，截至目前到貨12批、共953.61萬劑。

COVID-19疫苗持續到貨，但疫苗接種速度趨緩，指揮中心日前透露，75歲以上長者第1劑疫苗接種率，為各年齡層最低。

另國產高端疫苗到貨約223萬劑，其中約142萬劑已接種。針對政府簽約採購500萬劑高端疫苗，最後可能打不完，陳時中日前表示，高端正努力在巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），也有許多國家正與台灣接洽疫苗，送給他國也是選項之一。

陳時中先前說，政府努力目標是涵蓋率，當民眾有疫苗猶豫期時，可能會推出獎勵，但不會針對特定廠牌。

指揮中心統計，截至目前為止，國內累計接種2840萬3884劑COVID-19疫苗，疫苗接種人口涵蓋率第1劑為76.71％、第2劑為44.60％，並朝年底2劑疫苗6成涵蓋率邁進。

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