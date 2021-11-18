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22萬人預約混打！莫德納600多萬劑全數到貨 第10批效期到1月

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

我國採購的莫德納疫苗終於全數到貨！指揮中心指揮官陳時中表示，第十批採購莫德納疫苗115.038萬劑，將於今天下午抵達桃園國際機場，效期至明年1月24日。另今天開放混打意願登記，針對9月25日前接種AZ第一劑疫苗者，可混打BNT或莫德納疫苗，已有22萬人預約。

陳時中表示，我今年採購的莫德納疫苗共609.168萬劑，已全數到貨，分別首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108.31萬劑、第八批10月8日113.21萬劑、第九批11月12日122.61萬劑，以及本批115.038萬劑。

陳時中表示，混打意願登記目前已有22萬人預約，明天也開放六小時預約，施打時間為11月20日至21日；未來15期還會持續開放。

新冠疫苗 莫德納 混打

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