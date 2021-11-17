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AZ混打開放登記 可選BNT或莫德納

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

指揮中心將於18日上午開放接種AZ第一劑的民眾登記混打意願，僅開放6小時！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，台大的研究指出，「AZ+莫德納」混打的效果好過於「AZ+AZ」，但接種後不良反應也比較強。而疫苗接種間隔八週的抗體反應，好過於間隔四周，不良反應也比較輕微。

AZ混打意願登記

中央流行疫情指揮中心於17日表示，將於18日上午10時至下午4時，開放18歲以上且已接種第一劑AZ疫苗的民眾進行混打意願登記，可依意願選擇BNT或莫德納疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，先收集目前民眾的意願，再做規劃，「只有少數也沒關係」。

羅一鈞說，台大AZ、莫德納的混打研究期中報告結果已經出來，此案共對399人進行追蹤，預計明年二月完成追蹤。他說，預計台大將於18日召開記者會詳細說明，目前提供大致的結論，以供民眾參考。

就抗體反應來講，混打「AZ+莫德納」的抗體濃度明顯比「AZ+AZ」較高，而抗體濃度相當於接種「莫德納加莫德納」。而疫苗相關症狀上，混打會出現的接種後不良反應，如注射部位的疼痛，發燒、肌肉痠痛等也會比較嚴重一點。

另外，接種疫苗間隔八週的抗體濃度，比間隔四週高一點點，而且間隔八週的不良反應也比較輕微。他說，「就混打的間隔來說，八週是比四週更好的選擇。」

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