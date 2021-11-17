混打、重打或加打 政治責任怎追究？

施打高端疫苗未被多數國家認證，疫情指揮中心因而宣布，有出國需求的民眾可以追加「混打」兩劑AZ、BNT或莫德納疫苗，台北市長柯文哲氣憤指責，這明明是「重打」，而非混打。指揮中心發言人莊人祥才又冒出說，這是「加打」！到底是混打、重打或加打，牽涉到政治責任追究的問題。

混打應有嚴謹定義

受過自然科學或社會科學研究訓練的人應該都清楚，研究中的專有名詞、變數等，都有很嚴格且明確的定義。柯文哲身為台大醫學院博士，自然很清楚疫苗的「混打」，是需要經過嚴謹的臨床實驗依據，才能依照結果施行醫學上的「混打」。指揮中心隨口一聲說高端可以「混打」其他疫苗，難怪被柯打臉。

指揮中心指揮官陳時中後續仍強調，基本上是「混打」，「程序上可以說是重打」，這是聽不懂柯文哲說的話，還是故意混淆視聽，不得而知。終究，非公衛專業出身的牙醫師陳時中，在專業與科學訓練上，與柯文哲似乎不在同一個層次？

不是加打是重打

陳時中應該很清楚，「疫苗混打」是必須經過臨床驗證的，不是隨隨便便就可以混打。莊人祥為了幫上級開脫而表示，這是「加打」，但對國外主要國家而言，施打高端的台灣民眾出國需加打兩劑國際認證疫苗，其實就是「重打」；因為國際根本不承認高端的效果。

高端疫苗副作用與效果，在未經三級驗證與國際認證下，多數國人本就有所疑慮，這是有點理性思考的人本有之常情。但中央堅持以「愛台灣」的心態，不斷的為高端打通關卡快速上市，連總統蔡英文、前後任副總統還兩度捲袖為其背書，以致七十餘萬民眾跟著總統打高端，甚至有人因而病故；如今打了高端的民眾非得重打兩劑國際認證疫苗才能出國，政策上可謂一敗塗地。

指揮中心不認錯？

然而，承認施打高端的效益未經各國認可、承認出國民眾需重打二劑國際認證疫苗有如此困難嗎？在防疫上，科學依據本就應高於政治考量，人民生命財產安全的保障本就優先於短期內揠苗助長的國產疫苗政策，這不是民主國家領導人應具有的最基本思考嗎？

平心而論，國人並無「反高端」、或反國產疫苗的心態，問題明明在於有無國際認可的完整科學認證，政府為何要以支持或不支持高端疫苗的上市而製造對立呢？

承認錯誤，才能虛心檢討，並面對問題、改善問題；這是「謙卑」的基本意義。可惜，自始至終，從未見中央疫情指揮中心或更高層，為其錯誤向人民誠心道歉、並替換更具專業與能力的人、以負起真正負起責任。所謂民主、所謂政治責任，若是蕩然無存，這豈是台灣可稱道的民主發展？

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦