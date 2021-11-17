COVID-19疫苗第3劑規劃 111年1月26.3萬人符資格

指揮中心發言人莊人祥今天表示，近期將召開專家會議討論接種第3劑COVID-19疫苗事宜，估算截至明年1月31日前，與第2劑疫苗間隔滿6個月、符合第3劑疫苗接種資格者共約26.3萬人。

因應最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，許多國家規劃追加第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，媒體今天在疫情記者會上詢問，台灣何時會啟動第3劑疫苗接種，是否為明年春節後。

莊人祥表示，近期衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）若有開會，將會討論第3劑疫苗接種事宜，後續將視第3劑疫苗供應狀況、民眾接種意願與專家針對研究文獻與各國施打情形規劃。

有關符合第2劑疫苗施打完且滿6個月、符合第3劑接種資格人數，莊人祥說，共計有26.3萬人將於明年1月31日前符合資格，主要是第1到3類對象。

上述符合資格者分別為阿斯特捷利康（AZ）疫苗有1.1萬人於今年5月31日前完成2劑接種，6月1日至30日有2.5萬人、7月1日至31日前有13.2萬人；莫德納（Moderna）疫苗則有9.5萬人於7月31日前完整接種2劑。

媒體也詢問，有醫師認為明年仍無法脫口罩，明年下半年是否有望外出脫口罩，莊人祥回應，有些專家對於疫情趨勢、特別是Delta變異株疫情，對脫口罩較為悲觀，未來是否能脫口罩，仍要視未來第2劑、甚至第3劑疫苗接種狀況，以及國際病毒株變化等情況而定。

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