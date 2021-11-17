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台大試驗AZ疫苗混打莫德納 抗體反應高、隔8週佳

中央社 / 台北17日電
AZ疫苗。 路透社
AZ疫苗。 路透社

指揮中心今天說明台大醫院混打COVID-19疫苗試驗初步結果，AZ混打莫德納疫苗的抗體濃度反應與2劑莫德納疫苗相當，但副作用較2劑AZ疫苗稍高，混打間隔8週較間隔4週好。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，明天上午10時至下午4時，將開放AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗意願登記，可至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記或修改。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，指揮中心已正式收到台大醫院進行阿斯特捷利康（AZ）與莫德納（Moderna）疫苗混打試驗的期中報告，收案400人分為4個組別，2劑AZ疫苗、2劑莫德納疫苗、AZ混打莫德納間隔4週與間隔8週，其中1人因接受免疫抑制劑治療排除，最後有399人接受分析。

羅一鈞說，初步結論顯示，AZ疫苗混打莫德納疫苗組，疫苗引起的抗體濃度與反應明顯比打2劑AZ疫苗組高，與2劑莫德納疫苗組旗鼓相當；但混打組出現接種注射部位疼痛、倦怠、肌肉痠痛、發燒等副作用比例，都比2劑AZ疫苗組高。

羅一鈞也提到，台大醫院混打疫苗試驗也顯示，混打疫苗間隔8週者，抗體濃度比間隔4週者高，與2劑莫德納疫苗更接近，且副作用也較少，故混打間隔8週是較好的選擇，指揮中心也規劃混打間隔8週或8週以上。

羅一鈞表示，是否選擇混打見仁見智，若擔心副作用的民眾，可考慮第2劑仍打AZ疫苗，若尋求抗體濃度更高者，可考慮混打。

莊人祥表示，目前已接種第1劑AZ疫苗、尚未接種第2劑者約225萬人，而符合間隔8週以上者約97萬人。明天上午10時至下午4時開放混打意願登記，主要是先了解民眾意願，做為後續預約時間規劃。

莊人祥說，因明天混打意願登記是針對已接種第1劑AZ疫苗、尚未預約第2劑者，因此若已於第14輪預約接種AZ疫苗者，將無法混打意願登記，即便第15輪開放混打也無法預約，但未來還會持續開放混打。至於混打是否可隨到隨打，莊人祥表示，目前暫時還沒開放。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納

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