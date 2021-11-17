高端混打安全？ 陳時中：國外有先例

高端疫苗兩劑接種者已有 18 位申請加打，衛福部部長陳時中在立院報告時坦言，目前相關混打的研究「都還在進行中」，但在民進黨立委賴惠員與莊競程分別追問高端疫苗的安全性與加打原因時，他多次強調，高端疫苗「加打」是基於「行政上」的特殊出國必要，沒有疫苗保護效力衰退的問題，他更強調高端一類蛋白疫苗與他牌混打安全無虞，國際已有先例。

但國民黨立委張育美痛批，並沒有科學實證或臨床研究，證明高端與他牌疫苗交替使用的安全性與有效性，雖指揮中心要求醫師進行評估，但根本沒有標準可以依循，若出現不良反應醫師可以通報、民眾可以申請救濟等補救措施，但以目前的審議速度，至少要等一年，讓民眾相當失望。

高端混打沒有科學實證

陳時中報告時指出，高端與其他新冠疫苗的多項安全性與有效性研究都還在進行中，接種兩劑高端疫苗後加打其他疫苗的民眾，會由醫師進行身體評估。外交部則指出，目前高端疫苗已得到印尼、紐西蘭、帛琉等國的認可，中美洲的貝里斯則在準備新入境管理措施，屆時將以該國正式公告為準。

賴惠員追問，高端疫苗混打的科學實證有沒有相關資料？陳時中回應說，混打做臨床實驗時會關注效力，「怎麼打比較高」，因為不同疫苗混打都會有增加風險的可能，要利大於弊才可能放行，但高端接種兩劑者因出國需求加打是因應國際需要，「關心的不是效力，因為效力已經有了」，閃避了高端效力科學實證問題。

國際有先例所以安全

莊競程質詢時則做球給陳時中，詢問加打與高端效力是否有關，陳時中再度強調，高端疫苗加打是「行政上因應特殊出國必要」，與國際因疫苗效力衰退而追打第三劑不同，他並強調高端等蛋白疫苗混打 BNT 等，已在英國等國有先例，「安全性無虞」。

此外，陳時中說，16 日資料顯示，共有 18 位高端接種兩劑者將加打他牌疫苗，其中 AZ 疫苗 3 位，BNT 疫苗 6 位，莫德納疫苗 9 位，且不是所有國家都拿疫苗當入境必要的單一條件，因此沒有需求的民眾不需加打。

但張育美批評，沒有臨床研究證明高端疫苗與其他品牌交替使用的安全性與有效性，醫師難以評估民眾是否可以接種，且所謂「外國先例」也不是針對高端疫苗，認為安全性仍有疑慮。陳時中則回應說，「就像抗生素研究，不用每項都做醫療實證才能投入治療」、「目前類似疫苗沒有不良反應」，他仍認為安全無虞，更強調「委員請放心，專家很負責。」

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