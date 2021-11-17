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等到了 指揮中心明天開放AZ混打意願「限時6小時」登記

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
指揮中心將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾進行混打意願登記。圖為打疫苗示意圖。 聯合報系資料照
指揮中心將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾進行混打意願登記。圖為打疫苗示意圖。 聯合報系資料照

千呼萬喚指揮中心終於開放新冠肺炎疫苗混打！指揮中心將於11月18日上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾進行混打意願登記。發言人莊人祥表示，只開放明天一天供民眾登記，若有混打意願，可依意願選擇BNT或莫德納疫苗或兩者皆選。

莊人祥表示，今天下午5時起預約平台暫停修改及登記，並於明日開放時再重啟。第二劑若無混打意願，仍選擇接種AZ疫苗則無需再進行意願登記修改。

另外，為了提升二劑涵蓋率，指揮中心也調整接種間隔如下：

1.AZ疫苗：須滿18歲以上，至少8週以上。

2.莫德納疫苗：須為18歲以上，至少4周以上。

3.BNT疫苗：須為18歲以上，至少4周以上。

符合接種間隔民眾可透過預約平台進行意願登記，於符合預約資格或收到簡訊提醒即可預約接種，或可至地方政府衛生局指定安排的合約醫療院所或衛生所，進行第二劑接種。

莊人祥說明，目前國際間其他國家入境管制政策逐步將完成兩劑新冠肺炎疫苗接種列為主要條件，因此按時完成兩劑疫苗接種，有利後續出國規劃安排，鼓勵具出國需求及年輕族群等踴躍接種。此外，符合接種間隔者把握機會完成第二劑疫苗接種，除獲得完整免疫保護力，亦提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。

另針對有關mRNA疫苗第二劑接種的副作用，依據疫苗臨床試驗及上市後監測結果，雖相較接種第一劑時明顯，但年長者接種後不良反應症狀仍較輕微，呼籲若身體狀況穩定，仍請按時程就近於衛生所或合約醫療院所完成第二劑疫苗接種，以降低罹病或感染後引發重症風險，亦可建立群體對新冠肺炎的免疫力，避免疾病傳播。指揮中心將持續進行疫苗安全性監測，以保障民眾接種健康。另高端疫苗第二劑接種間隔維持至少4周以上，20歲以上已接種第一劑高端疫苗符合接種間隔者，亦可至地方政府衛生局網頁查詢提供接種服務之醫療院所接種。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長或法定代理人、監護人及關係人等陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與新冠肺炎疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種新冠肺炎第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心今天開放混打意願登記。圖／指揮中心提供
指揮中心今天開放混打意願登記。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 混打

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